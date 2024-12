Ilfoglio.it - In Vaticano c'è un nuovo ufficio postale mobile

Le Poste in. A pochi giorni dall'inizio del Giubileo, da oggi è operativo unin Piazza San Pietro. Il, realizzato da Poste Italiane e donato al Governatorato, offrirà servizi a cittadini, pellegrini e visitatori che affolleranno Roma in occasione dell'Anno Santo, che avrà inizio il 24 dicembre. Alla cerimonia di inaugurazione, che ha visto il taglio del nastro da parte del Cardinale Fernando Vérgez Alzaga e del direttore generale di Poste Italiane Giuseppe Lasco, erano presenti anche altri esponenti del Governatorato e di Poste Italiane. "Questorappresenta il nostro impegno verso la collettività e la nostra vicinanza in occasione di eventi di grande rilevanza, come il Giubileo", ha commentato Lasco. L'è situato nel Braccio di Carlo Magno del colonnato di Piazza San Pietro ed è progettato in modo da rispettare la solennità del luogo.