Lanazione.it - In Toscana diverse vittime negli ultimi anni per il monossido di carbonio

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 19 dicembre 2024 – La tragedia di Firenze, con tre persone morte a causa deldi, ripropone il tema della sicurezza e delle difese da questo killer silenzioso, che spesso per malfunzionamenti delle caldaie o per bracieri lasciati inavvertitamente accesi può uccidere. E’ accadutovolte in inverno in, quando appunto i riscaldamenti sono accesi per il freddo. In diversi casi fortunatamente il pronto intervento del 118 o l’allerta delle stesse persone che avvertono i numeri di emergenza prima di perdere i sensi sono stati decisivi per salvare anche famiglie intere. E’ successo in novembre sempre in provincia di Firenze, a Sambuca, frazione di Barberino Tavarnelle, dove una famiglia intera con mamma, babbo e tre bambini è stata salvata. La richiesta di soccorso è stata fatta dal capofamiglia che ha visto la moglie svenire e ha capito la situazione.