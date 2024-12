Sbircialanotizia.it - Imprese, Gian Luca Sghedoni diventa azionista unico di Litokol spa

Leggi su Sbircialanotizia.it

Un passo decisivo per ridefinire il futuro del settore, tramite il family office Napura, da lui fondato e guidato, annuncia l’acquisizione dispa, azienda riconosciuta a livello globale per l’eccellenza tecnica dei suoi sistemi professionali per la posa della ceramica. L’operazione ha visto l’acquisizione delle quote da Daniela Cottafavi,di .