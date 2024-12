Quotidiano.net - Imposta straordinaria sulle banche in Spagna: la BCE avverte sui rischi per la solvibilità

La nuova versione di un'per il settore dellein, che il governo punta a far entrare in vigore a partire dal 2025, "può colpire la" degli istituti di credito e "creare problemi per la concessione dei crediti e il costo dei crediti per famiglie e aziende": è quanto affermato da Luis de Guindos, vicepresidente della Banca centrale europea (Bce), in un'intervista rilasciata alla radio pubblica spagnola (Rne). De Guindos ha così spiegato la posizione critica della BCE rispetto alla tassa spagnola (già in vigore in una prima versione dal 2023), ricordando che "non esiste possibilità di progresso economico in un Paese senza un settore bancario con". E ha citato un fattore in più: ovvero quello delo di "frammentazione del mercato" a livello europeo legato al fatto che in un Paese UE, in questo caso la, ci sia un'di questo tipo e in altri no, situazione che sarebbe contraria all'auspicio della BCE di tendere verso un mercato unico.