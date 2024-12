Ilgiorno.it - Immobile abusivo. Diventerà comunale

Un passaggio di proprietà obbligato, per evitarne l’abbattimento. Dopo il danno, la beffa. I nuovi vertici di Linee Lecco, la municipalizzata del servizio di trasporto pubblico urbano e dei parcheggi comunali di Lecco, hanno deciso di cedere al Comune la nuova palazzina ad uso uffici, costruita e inaugurata l’anno scorso nell’area della Piccola. Costruirla è costata 300mila euro. Nonostante licenze e concessioni edilizie, si tratta di un, come si è scoperto solo a lavori conclusi, perché, per un mero errore burocratico, un funzionarionon ha inserito la struttura nella categoria urbanistica corretta. L’unica soluzione per evitare che venga rasa al suolo è quella appunto di cederla al Comune, cioè all’ente che ha provocato l’abuso: quasi una beffa, oltre al danno. Per sanare l’abuso occorre cambiare la destinazione d’uso della palazzina.