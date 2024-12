Quotidiano.net - Il video di Natale più bello? Quello dei ragazzi ricoverati all’Istituto dei Tumori di Milano

Leggi su Quotidiano.net

Ildella canzone “Palle di- Smile, It's Christmas Day” è diventato virale in pochissime ore ed ha conquistato migliaia di persone sta sostituendo quelli di Mariah Carey, Wham e Michael Bublé, habitué delle feste. La clip trasmette grande allegria e positività e in molti lo mandano come augurio natalizio agli amici via WhatsApp. La canzone è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming musicale e il ricavato sosterrà i progetti dell’Associazione Bianca Garavaglia. Una buona idea per fare auguri ad amici e parenti, facendo anche del bene.