Europa.today.it - Il vetro e il suo impatto su economie e ambiente

Leggi su Europa.today.it

Non c'è dubbio che i contenitori in generale e nello specifico quelli per gli alimenti rivestano un problema non secondario e non risolvibile con il solo riciclo, soprattutto quando si parla di sostenibilità e quindi diambientale.Se prendiamo ad esempio il vino, possiamo sicuramente.