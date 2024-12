Liberoquotidiano.it - Il segreto della super cimice dei letti, 20mila volte più resistente

Milano, 18 dic. (Adnkronos Salute) - Sono il terrore dei 'globetrotter'. Le cimici deicolpiscono nel silenzionotte e, sebbene non vi siano prove che trasmettano malattie agli esseri umani, le loro punture spesso causano eruzioni cutanee pruriginose e infezioni secondarie. L'uso diffuso di insetticidi, incluso il Ddt ora vietato, ha quasi spazzato via le popolazioni di questi insetti succhiasangue negli anni '60, rendendo rare le infestazioni.Ma negli ultimi 20 anni, il mondo ha assistito alla loro rinascita, in parte a causa delle mutazioni di resistenza che hanno sviluppato contro questi insetticidi. In un nuovo studio scienziati giapponesi hanno mappato con un dettaglio senza precedenti i genomi sia di un ceppo suscettibile che di unadeicircapiùagli insetticidi, offrendo - spiegano gli autori - la "panoramica più ampia finora sull'intera portata delle loro mutazioni di resistenza".