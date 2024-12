Ilrestodelcarlino.it - "Il primo miracolo di Gesù", in scena lo spettacolo di Martelli

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"IldiBambino", da "Mistero Buffo" di Dario Fo e Franca Rame, interprete Matthias(foto) per la regia di Eugenio Allegri, verrà rappresentato ad Apiro, dopodomani alle 21 al teatro Mestica di cui – impegnati il Comune e teatro di Onisio – si celebra il 20° anniversario della riapertura. Info: [email protected] o 339.7954173."IldiBambino" è una delle giullarate più famose di "Mistero Buffo": racconta l’emigrazione da Betlemme di, Giuseppe e Maria in seguito alla strage degli innocenti ordinatata da Erode, e come il piccoloriesca a farsi accettare dai bambini di un’altra città, operando ildegli uccellini creati con la creta, dando a essi la vita con un proprio soffio. Lotocca i temi attualissimi dell’emigrazione, del lavoro e dell’integrazione, su cui, con i suoi monologhi tra il comico e il grottesco, fa riflettere e sorridere.