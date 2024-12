Riminitoday.it - Il nuovo sottopasso di via Euterpe è quasi pronto, ecco da quando sarà possibile transitare

Leggi su Riminitoday.it

Avanzano i lavori per la realizzazione delcarrabile tra le viee via della Repubblica. È programmata entro febbraio 2025 l’apertura del collegamento fra via della Repubblica e viain direzione mare che consentirà di ridare traffico alla viabilità anche nel senso.