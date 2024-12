Ravennatoday.it - Il maltempo fa paura: a Ravenna divieto di accesso a parchi, pinete e spiagge

Leggi su Ravennatoday.it

Burrasca in vista. A causa delle condizioni meteo previste per la giornata di venerdì, il Comune diin via precauzionale ha emesso un’ordinanza per la chiusura dei, dei giardini pubblici e dellee ha disposto ildiall’arenile e alle dighe foranee per.