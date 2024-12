Ferraratoday.it - Il leggendario pianista Franco D’Andrea al Torrione insieme a Gabriele Evangelista e Roberto Gatto

Leggi su Ferraratoday.it

Serata di livello assoluto sul piano musicale quella in programma sabato sera al Jazz Club che ospita il(nella foto) conal contrabbasso ealla batteria che presentano 'Something Bluesy and More'.L’idea alla base dell’incontro tra.