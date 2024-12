Palermotoday.it - Il glucagone gratuito per i diabetici, il plauso di Schifani: "La Sicilia portavoce per le cure di tutti gli italiani"

Leggi su Palermotoday.it

La spinta definitiva a questo traguardo è arrivata dalla. Come anticipato da Dossier PalermoToday, l'Aifa si è detta favorevole al rimborso delspray nasale, un farmaco salvavita per i pazientie che da circa un anno era diventato a pagamento per, bambini inclusi.