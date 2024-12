Quotidiano.net - Il giallo della bimba morta, indagati gli zii ai quali era affidata. Sul corpo lividi e una bruciatura

Leggi su Quotidiano.net

per una caduta dalle scale di un appartamento di Tufino (Avellino), l’inchiesta aperta sul decessodi 4 anni prende una direzione precisa. Nel registro deglisono finiti gli zii aila piccola, che non viveva con i genitori, era statadai servizi sociali. Si prospetta un’indagine articolata che punta a fare chiarezza sul decesso, al momento, ancora attribuito a una caduta accidentale. Cosa è accaduto nell’abitazione di Tufino quattro giorni fa? È emerso che larisultava malnutrita, mentre sul corpicino erano presentie una. Elementi che potrebbero sovvertire lo scenario investigativo iniziale. Si tratta di ipotesi, ma che poggiano anche su altre circostanze. Come due chiamate fatte al 118. In una si parla di broncopolmonite e medicine, in un’altra di una caduta dalle scale.