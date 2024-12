Il comico Mariano Bruno porta “Senza copione” al teatro “Il Piccolo” di Fuorigrotta

Leggi su Ildenaro.it

Improvvisazione e divertimento. Queste, le parole d’ordine di “”, l’esilarante spettacolo che, sabato 21 dicembre, alle 21, ilporterà in scena al“Il” di(Napoli).Un appuntamento imprevedibile, all’insegna della più genuina stand up comedy, che vedrà sul palco il simpatico artista partenopeo accompagnato unicamente da una ruota, vera star della serata, cui toccherà decidere: temi, situazioni e persino quanto poter ridere (spoiler: tanto). Il tutto, ispirato dal pubblico in sala, coinvolto nello show, che darà vita a un susseguirsi di battute e risate.Noto per le sue performance televisive in programmi cult come “Made in Sud” e non solo, nei quali si è proposto ora nei panni di Pigroman, ora in quelli della Mucca di Caserta, di Totore e O’ panicone,torna ora al suo primo amore, il, con uno spettacolo unico, ricco di sorprese e colpi di scena.