Ilfoglio.it - Il caso del pm Ruggiero, sospeso per due anni a 4.500 euro al mese

Leggi su Ilfoglio.it

Quattromilacinquecentoalper non fare niente per due. Consiste in questo, nei fatti, la sanzione disciplinare comminata dal Csm nei confronti del magistrato. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti