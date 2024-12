Ilrestodelcarlino.it - Il cane Billy scopre un uomo con la droga

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un fiuto infallibile, quello di, l’unità cinofila della Polizia locale di Tolentino che, grazie a una convenzione con il Comune di Falconara, collabora con gli agenti falconaresi nelle operazioni anti. L’ultimo colpo messo a segno dalpoliziotto risale al tardo pomeriggio di sabato, in occasione dei controlli finalizzati a prevenire e reprimere lo spaccio. All’altezza della stazione ferroviaria, gli operatori del Comando di Palazzo Bianchi hanno fermato un autobus e sono saliti a bordo insieme ache, in breve tempo, ha individuato una persona sospetta. Che, in effetti, è stata sorpresa con la sostanza stupefacente. Dalla prima verifica si è passati alla perquisizione domiciliare. A casa sono state rinvenute alcune dosi già confezionate in singoli involucri, probabilmente pronte per essere cedute, qualche banconota di piccolo taglio e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.