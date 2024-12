Agrigentonotizie.it - I vasi greci acquistati dal principe Ludwig: inaugurata la mostra nella sala Lizzi del museo Griffo

Leggi su Agrigentonotizie.it

Aiace che mette in salvo il corpo senza vita dell’eroe Achille, Odisseo aggrappato al caprone in fuga dal ciclope, i poeti Alceo e Saffo che intonano versi in musica, il popolo delle amazzoni, le leggendarie donne guerriere citate dallo storico Diodoro siculo. I miti senza tempo della cultura.