Iltempo.it - I Patrioti si schierano con Salvini: la maglia ironica prima della sentenza su Open Arms

Il vice premier e leaderLega Matteoè a Bruxelles dove, questa mattina, ha preso parte alla riunione deialla vigilia del summit Ue. Subito dopopartirà per Palermo per il processo, in agenda venerdì mattina. E proprio da Bruxelles è arrivato un gesto carico di ironia e provocazione politica: è quello messo in scena da Viktor Orban e altri rappresentanti deidell'Unione Europea, che si sono presentati con magliette nere recanti la scritta “COLPEVOLE” sopra il volto di Matteo. Il primo ministro ungherese, noto per le sue posizioni intransigenti in materia di immigrazione, ha guidato il gruppo nell'esibire le magliette di solidarietà. L'intento è chiaro: manifestare un sostegno incondizionato a. Le magliette, stampate con uno stile che ricorda i manifesti “wanted” del Far West, vogliono ironizzare sulla posizione dell'ex ministro dell'Interno italiano, imputato nel processo per aver bloccato per giorni lo sbarco dei migranti a bordonavenel 2019.