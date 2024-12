Ilfoglio.it - I meriti e i bisogni, i diritti e i doveri. Il senso della frase sulla società di Thatcher

Leggi su Ilfoglio.it

In un’interessante intervista al Corrieresera, Claudio Martelli torna sull’“alleanza riformista fra il merito e il bisogno”, come il fortunato e celebre titolo dell’interven. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti