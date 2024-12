Ecodibergamo.it - I film imperdibili delle feste: da Almodóvar a Nosferatu, le storie che conquisteranno il pubblico

Il periodo natalizio è tra i preferiti dal grandeper andare al cinema. E allora, come ogni anno, ecco i nostri consigli di visione per scegliere cosa vedere all’interno del ricchissimo palinsesto cinematografico. Dal cinema d’autore a quello di genere e al biopic ce n’è per tutti i gusti!