Hot parade

Sale: Taylor Mega. Per cosa paghiamo il canone? Ma naturalmente per sentirci dire dalla signora Taylor Mega che lei “ce l’ha bellissima” e che invita l’astro nascente del microfono Francesca Fagnani alla prova verità in camerino. Pagine indimenticabili di servizio pubblico. Ricordatevelo quanto sentirete il prossimo pippone sull’ineffabile bontà del pubblico servizio, sulla necessità di . HotL'Identità.