Ecodibergamo.it - Guida agli eventi del weekend (20 – 22 dicembre)

Dallo show di Paolo Ruffini a Dalmine allo spettacolo «De Rerum Natura» di Nembro, dalla «Sagra del Porsèl» di Spirano al Concerto di Natale al Teatro Sociale di Bergamo, passando per la «Babbo Running» e il «Natale in Vinile» all’Edoné. Ecco le migliori proposte per questo fine settimana