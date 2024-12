Guccini risponde a Jovanotti ‘Gloria’ non è come la mia ‘Locomotiva’

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – “No, non sono d’accordo con”.così Francescoalla domanda di Marco Carrara a ‘Timeline’, in onda domenica alle 14.30 su Rai3, che gli chiede un commento alle affermazioni di Lorenzosecondo il quale il branodi Umberto Tozzi non ha nulla da invidiare alla. “La locomotiva – sostiene– è una canzone di andamento popolare, quindi potrebbe facilmente essere presacanzone popolare, quindi è una canzone semplice. Nella sua complessità, è una canzone semplice. Ma tante mie canzoni, altre mie canzoni, ‘Amerigo’, per esempio, per dirne una, ‘Van Loon’ per dirne un’altra, ‘Odysseus’, una delle ultime.ci sono dei libri dietro, ci sono delle letture. Ci sono. non vorrei usare una parola grossa‘cultura’, ma c’è cultura.