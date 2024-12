Liberoquotidiano.it - Giusto far saltare il concerto di Capodanno di Tony Effe?

Leggi su Liberoquotidiano.it

{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì, artista troppo divisivo","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No, la musica non si censura","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Non so chi sia","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Non lo so, ma un pasticcio così poteva farlo solo il Pd","index":3}