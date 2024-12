.com - Giubileo, nuovo Mobility Store Drivalia con Byd per pellegrini e turisti

Leggi su .com

ROMA (ITALPRESS) –, la società di mobilità e noleggio del Gruppo Crèdit Agricole Auto Bank, consolida il suo impegno comeSupporter ufficiale del2025 inaugurando ilin Via della Conciliazione, nel cuore di Roma. Situato a pochi metri da Piazza San Pietro, ilrappresenta un elemento chiave della partnership trae il Dicastero per l’Evangelizzazione, in vista del2025.La presenza dia Roma potrà avvalersi anche della partnership siglata con il colosso asiatico BYD. La società ha ampliato la propria offerta con soluzioni di mobilità sostenibile dedicate, in particolare, ai modelli BYD Atto 3 e BYD Dolphin, elettriche e compatte, utili per muoversi agilmente nel traffico cittadino, e BYD Seal U DM-i, spaziosa plug-in hybrid ideale per le famiglie.