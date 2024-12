Ilpiacenza.it - Giovani, ancora più salda l’alleanza tra Cluj-Napoca e Piacenza

Leggi su Ilpiacenza.it

Il progetto europeo "City to City Exchange", parte del programma European Urban Initiative ha visto le municipalità di, in Romania, unite in un percorso di scambio di buone pratiche incentrato sull'innovazione "per un futuro trainato dai" ("for a youth-driven.