Tuttoandroid.net - Giornalisti e attivisti spiati attraverso lo smartphone: la ricerca di Amnesty International inquieta

Leggi su Tuttoandroid.net

Il governo della Serbia starebbe sfruttando alcune vulnerabilità per sbloccare e infettareAndroid con un nuovo spyware, denominato NoviSpy. Verrebbe a quanto pare utilizzato per spiaree non solo. Vediamo cosa è emerso grazie all’analisi del Security Lab di. NoviSpy installato sugliAndroid diserbi Lo .L'articololo: ladiproviene da TuttoAndroid.