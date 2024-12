Liberoquotidiano.it - Gigio Donnarumma sfigurato, esplode la rabbia contro l'arbitro: cos'è successo nel tunnel

Una scarpata in pieno volto che gli ha portato 10 punti di sutura sulla guancia sinistra e diverse ferite. Perè stata una serata ‘no', per l'infortunio che durante Monaco-Psg si è procurato in un contrastol'ex giocatore del Torino, Wilfried Singo. La cosa che ha del clamoroso è che l'della partita non ha estratto il secondo giallo per espellere l'attaccante, che è rimasto in campo senza problemi. Una decisione che ha mandato su tutte le furie il portiere italiano ex Milan che, con tanto di ghiaccio sulle ferite, ha aspettato il direttore di gara nelper chiedere spiegazioni, facendogli vedere le condizioni in cui era ridotta la sua faccia. L'François Letexier, però, ha clamorosamente tirato dritto senza fermarsi, lanciando solo uno sguardo fugace aal quale non è bastato farsi sentire avvicinandosi.