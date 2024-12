Zon.it - Gianna Nannini arriva al PalaSele di Eboli: info e scaletta

Dopo il grande debutto al Palazzo del Turismo di Jesolo per poi proseguire nei palazzetti più importanti d’Europa e d’Italia, il Sei nell’anima tour – European Leg, la nuova avventura live da tutto esaurito di, fa tappa aldidomani sera, venerdì 20 dicembre, unica data in Campania, con un’imperdibile show già sold-out.Lo straordinario rock show che segna il grande ritorno della rocker italiana sui palcoscenici di tutta Europa – prodotto da Friends & Partners in co-produzione con 3Monkeys – vedrà la rocker senese irrompere sul palco disegnato e curato nei minimi dettagli da Jordan Bavev per Blearred, che firma la scenografia e il disegno luci, taglienti e incisive come le decine di catene di ferro che scendono dal soffitto, incorniciando come una gabbia il muro di led che sullo sfondo accompagna lo show, restituendo le immagini di una regia dinamica e cucita su ogni singolo brano.