Bolognatoday.it - Garisenda: via libera della Soprintendenza al restauro, ma con riserva. E adesso cosa accadrà?

Leggi su Bolognatoday.it

La questione dei restauriresta ancora in sospeso. Per comprendere nel dettagliosi farà nel 2025 - e negli anni a venire – per garantire la stabilitàtorre, occorrerà ancora pazientare. La, come anticipato dal Resto del Carlino, ha valutato il progetto.