Ilpiacenza.it - Gang di sinti, al via il processo: 28 imputati per centinaia di furti

Leggi su Ilpiacenza.it

come se piovesse. Commessi anche più volte in un giorno. Insomma, una specie di “lavoro”. E’ quanto emerso dalla prima udienza delscaturito dall’operazione dei carabinieri “Tower” che ha smantellato, nel 2017 un’organizzazione per delinquere finalizzata ai- in abitazione.