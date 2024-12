Cesenatoday.it - Gaming, per le festività la Biblioteca Malatestiana offre tante proposte

Leggi su Cesenatoday.it

L’areadellanon va in vacanza ma in occasione dellenatalizie raddoppia gli appuntamenti dedicati ai giovani utenti e a tutti gli appassionati di giochi da tavolo. Si comincia sabato 21 dicembre con ‘session’ con ospiti iNoob. Il pomeriggio in.