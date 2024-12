Ilgiorno.it - Furti in villa a Milano e in Brianza, 12 colpi in due settimane: presa la squadra di specialisti

– Erano specializzati neiine ne avrebbero commesso almeno 12 nelle provincie die Monza, nel novembre scorso. Per questo, gli investigatori della Polizia di Stato, coordinati dalla Procura dihanno eseguito il fermo di tre albanesi di età comtra i ventisette e i trentacinque anni, con l'accusa di associazione per delinquere e furto in abitazione. L'indagine del personale dellaMobile della Questura diha preso il via dalla attività di monitoraggio della Polizia di Stato, sia in città sia in provincia, sulla commissione deiin abitazione, e ha dapprima individuato un'auto di grossa cilindrata, poi risultata rubata, usata dagli indagati per gli spostamenti. In appena due, sono 12 iriconducibili al gruppo grazie ai servizi di osservazione e all'analisi delle intercettazioni ambientali sulle auto usati dagli indagati che avevano un collaudato protocollo: l'individuazione preventiva delle abitazioni da svaligiare, la ripartizione dei ruoli e un campionario di chiavi alterate e strumenti da scasso.