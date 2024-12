Napolitoday.it - Frode fiscale da un milione di euro: arrestato un noto commercialista

Leggi su Napolitoday.it

Misura cautelare per unaccusato di bancarotta fraudolenta. Il terzo filone dell'inchiesta riguarda due società di editoria che, unitamente a un'altra società anch'essa in crisi, ma non ancora fallita, sono state utilizzate per la gestione di un impianto nella zona industriale.