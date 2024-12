Lapresse.it - Francia, Gisele Pelicot dopo la condanna del marito: “Profonda emozione, è stata prova molto difficile”

Leggi su Lapresse.it

“È conche vi parlo oggi, questo processo è stato una“. Lo ha detto Gisèle, prendendo la parola davanti al tribunale di Avignonela pronuncia della sentenza del processo a carico dell’exDominiquee di 50 co-imputati per le violenze sessuali ai danni della donna nell’arco di diversi anni. Dominique, 72 anni, ha ammesso di aver drogato per anni la moglie, con cui era sposato da 50 anni, per abusare di lei. Le violenze, commesse dallo stessoe da estranei reclutati online, venivano anche filmate.Gisèle: “Mai pentita di processo a porte aperte”“Non mi sono mai pentita” di avere rifiutato un processo a porte chiuse. Ha aggiunto la donna. “Penso in primo luogo ai miei tre figli e ai miei nipoti, perché loro sono il futuro ed è anche per loro che ho portato avanti questa lotta”, ha detto ancora, “penso anche alle mie nuore e a tutte le altre famiglie toccate da questo dramma.