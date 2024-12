.com - Francesco De Gregori festeggia i 50 anni di Rimmel all’Arena di Verona

Decelebra i 50dalla pubblicazione del suo iconico albumcon un concerto eventodiDecelebra i 50dalla pubblicazione del suo iconico albumcon un concerto eventodiil 24 settembre 2025. L’artista aveva già omaggiato il quarantennale dinel 2015con un concerto memorabile. Diecidopo, torna nello stesso luogo per una serata speciale che rappresenta un tributo a uno degli album più importanti della musica d’autore italiana, che dal 1975 ha conquistato generazioni di ascoltatori grazie a brani indimenticabili come Pablo,, Buonanotte Fiorellino e Pezzi di vetro.Il concertodisi preannuncia imperdibile, sia per riscoprire un capolavoro che ha segnato intere generazioni, sia per apprezzare dal vivo in una nuova veste le tante piccole storie impresse nelle canzoni dell’album, appartenenti alla memoria collettiva.