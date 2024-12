Trevisotoday.it - Francesca Bellipanni vince allo SLC Alle 17.00 la finale dell'Alpe Adria Buja-Viscusi

Sporting Life Center concluso il Tpra femminile categoria Entry level. Come per tutte le competizioni al vincitore un biglietto ground per gli internazionali d’Italia. Ticket andato alla giocatrice di casaBelligrandi. L’home player si è imposta in due set con Jvonne Camol.