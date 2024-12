Agrigentonotizie.it - Forzano la porta d'ingresso del bar e rubano soldi, assegni e cioccolati: carabinieri già a "caccia" dei ladri golosi

Grotte come Racalmuto. E non è escluso che la "mano" sia la stessa. Esattamente per come è avvenuto nei giorni scorsi in piazza Del Carmelo, nel paese "della ragione, qualcuno ha forzato ladidel bar di via Francesco Crispi e dal registratore di cassa si è impossessato di 450 euro.