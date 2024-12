Sbircialanotizia.it - Fonseca: “Nessuna punizione per Theo, tornerà il migliore al mondo”

Il tecnico del Milan ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro il Verona “Tutte le partite sono importanti. Fino a fine stagione tutte lo saranno. Domani è una partita difficile, ma come sempre abbiamo lavorato per arrivarci in condizione per poter vincere". Paulo, tecnico del Milan, ha parlato così alla vigilia .