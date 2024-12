Quotidiano.net - Fondo Fon.Te. chiude il 2024 con oltre 6 miliardi di patrimonio, gli iscritti crescono del 7%

Roma, 19 dicembre– Ilpensionistico Fon.Te. continua la sua crescita eunmolto positivo: con 45mila aziende associate e gliche superano i 290mila (+7%), con 19mila nuove adesioni al netto delle uscite. Ilgestito supera i 6di euro, con un incremento rispetto al 2023 del 13%, dovuto anche dalla maggior contribuzione in entrata, che nelha superato i 700 milioni di euro. Ammonta a 270 milioni di euro, invece, il capitale erogato nelin favore di22mila aderenti. Mentre gli investimenti si sono indirizzati su innovazione tecnologica, ricerca medicale, transizione ecologica e agrifood-tech, con l’allocazione di 30 milioni di euro in Venture Capital italiano, e la decisione di destinare 130 milioni di euro per la gestione di Fondi di Investimento alternativi internazionali.