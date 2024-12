.com - Folkstone live al Legend Club di Milano: sold out il 29 marzo, annunciata nuova data il 30 marzo 2025

La medieval rock band bergamasca deitorna sul palco deldicon “La Taberna dei”, un evento unico in cui verrà presentato dal vivo il nuovo album in uscita a.Dopo ilout delladel 29, ihanno annunciato un secondo imperdibile appuntamento il 30, sempre aldi(Viale Enrico Fermi, 98). Questo doppio evento offrirà ai fan un’occasione unica per immergersi nell’universo sonoro della band, che fonde magistralmente sonorità medievali e rock moderno. Durante i concerti, il gruppo presenterà in anteprima esclusiva i brani del nuovo album, in uscita a.“Nulla è scontato. Ci avete sorpreso anche stavolta. Pur non avendo nulla tra le mani da ascoltare del nuovo album avete polverizzato i biglietti.