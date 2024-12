Fanpage.it - Fluoro nell’acqua e sviluppo cognitivo: uno studio sfata i falsi miti sui danni al cervello dei bambini

Una ricerca condotta in Australia da un team internazionale di esperti ha rilevato non solo che l'esposizione maggiori concentrazioni didurante l'infanzia non comporta alcun pericolo per il quoziente intellettivo dei. Per gli esperti l'integrazione diper i piccoli rimane una pratica sicura e utile per limitare il rischio di carie.