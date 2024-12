Padovaoggi.it - Flixbus potenzia le corse natalizie nel Padovano per i fuori sede

In vista del Natale,rende nota la propria offerta di viaggi in autobus sulle rotte per Padova. Anche quest’anno, la società garantirà collegamenti diretti verso il territorio da alcune delle principali città italiane, per aiutare chi vive lontano dalla città di origine a ricongiungersi.