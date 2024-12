Palermotoday.it - Flc Cgil Palermo e Cgil Palermo: "Bene i risultati dell'Università, ma adesso ferma opposizione ai tagli ministeriali da 12 milioni"

Leggi su Palermotoday.it

“Giudichiamo ovviamente positivamente ipresentati dal rettore Massimo Midiri e la volontà dichiarata di voler aumentare la capacitàe aule e di non voler aumentare le tasse universitarie, per far fronte alo dei 12di euro del Fondo di finanziamento ordinario (Ffo). Ma.