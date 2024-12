Genovatoday.it - Fiera Anteprima Natale 2024 in Val Bisagno con musica, artigianato e prodotti tipici

Leggi su Genovatoday.it

Domenica 22 dicembre il Civ Gottardino recupera la, inizialmente programmata per il 24 novembre e rinviata causa maltempo. Circa 70 saranno i banchi in via Piacenza e dintorni con, oggettistica, abbigliamento,in strada e molto altro.