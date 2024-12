Anteprima24.it - Festività Natalizie, modificati alcuni orari di apertura al pubblico

Tempo di lettura: < 1 minutoEssendo stato disposto l’anticipo dei rientri pomeridiani dei dipendenti nelle giornate del 23 e del 30 dicembre in luogo del 24 e 31 dicembre (rispettivamente vigilia di Natale e Capodanno), gli uffici comunali aperti alosserveranno i seguenti:– lunedì 23 dicembre: dalle ore 8:30 alle ore 12:00 e dalla ore 15:15 alle ore 17:15;– martedì 24 dicembre: dalle ore 8:30 alle ore 12:00;– lunedì 30 dicembre: dalle ore 8:30 alle ore 12:00 e dalla ore 15:15 alle ore 17:15;– martedì 31 dicembre: dalle ore 8:30 alle ore 12:00.Inoltre, per motivi di rendicontazione contabile dei proventi, l’ultimo giorno utile per l’emissione delle carte d’identità elettroniche (CIE) è fissato per venerdì 27 dicembre (degli uffici dalle ore 8:30 alle ore 12:00).