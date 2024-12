Femminicidio ad Ascoli | marito uccide la moglie e dopo si taglia le vene

Leggi su Open.online

Emanuela Massicci, 45 anni, è morta a casa sua per mano del: Massimo Malavolta, 48 anni, operaio di fabbrica. Ne sono praticamente certi i carabinieri. Ma si attende la perizia del medico legale per informazioni più dette sull’omicidio che si è consumato nella notte a Ripaberarda, piccola frazione del comune di Castignano in provincia diPiceno.quello che secondo le prime ricostruzioni è stato un accoltellamento scaturito in seguito a un litigio di coppia, l’uomo ha tentato il suicidiondosi le. Successivamente ha chiamato i familiari i quali a loro volta hanno allertato le forze dell’ordine che intorno alle 5.30 sono arrivate alla palazzina dove la coppia viveva con i due figli di cinque e dieci anni e i familiari gestiscono un’osteria.Il paesino sotto shock: «Ildoveva essere fermato prima»La tragedia si sarebbe consumata sotto gli occhi dei bambini che ora sono stati affidati ai nonni materni.