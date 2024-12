Fedez sta male Il caso in diretta tv e subito l’allarme ora la mamma rompe il silenzio

Leggi su Caffeinamagazine.it

Tanta preoccupazione tra i fan diper le sue condizioni di salute. Durante la sua presenza a Sarà Sanremo, davanti a Carlo Conti si è presentato in modo inconsueto. Innanzitutto appariva un po’ gonfio in viso e anche disorientato come precisato dal sito Fanpage. Dunque, in tanti hanno temuto che potesse avere qualche difficoltà di troppo.Per avere maggiore chiarezza sulla salute diè stata contattata ladel rapper milanese, la signora Annamaria Berrinzaghi, che lavora anche come sua manager. Interpellata dall’agenzia di stampa AdnKronos ha fatto una dichiarazione importante per provare a fornire agli ammiratori del figlio qualche informazione in più.Leggi anche: “Non sta bene”. Imbarazzo a Sarà Sanremo,sembra un altro: il retroscena da dietro le quintee l’ansia sulla sua salute dopo Sarà Sanremo: parla la madreha rivelato che la canzone che porterà a Sanremo 2025 si intitola Battito ed è “una moltitudine di cose, è una dicotomia tra quella che può essere una canzone d’amore dedicata a una donna, ma quella donna è impersonificata nella depressione“.