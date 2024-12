Quotidiano.net - Federcasse firma il contratto collettivo per il Credito Cooperativo

e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali delhannoto il testo coordinato delnazionale di lavoro per i Dirigenti delle Banche died il testo coordinato delnazionale di lavoro per i Quadri direttivi ed il personale delle Aree Professionali delle Banche di, i cui accordi di rinnovo erano statiti, rispettivamente, il 30 novembre 2023 ed il 9 luglio 2024. "Il confronto serrato, a volte complesso, con le Organizzazioni sindacali ha consentito di rinnovare i due contratti nazionali che regolano i rapporto di lavoro per gli oltre 37.000 lavoratori del- commenta Matteo Spanò, vice presidente die presidente della Delegazione sindacale - offrendo al sistema delle banche mutualistiche soluzioni e regole collettive che mirano a valorizzare i principi di inclusione e attenzione alle comunità territoriali".